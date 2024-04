Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert nachmittags im Minus

Am Mittwoch verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0.31 Prozent auf 15’228.42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.896 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.087 Prozent auf 15’262.22 Punkte an der Kurstafel, nach 15’275.57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 15’269.07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’223.98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.918 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bewegte sich der SPI bei 15’307.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14’589.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15’132.16 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4.52 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15’480.85 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’455.60 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams (+ 8.56 Prozent auf 1.05 CHF), ONE swiss bank (+ 8.33 Prozent auf 3.90 CHF), Montana Aerospace (+ 4.31 Prozent auf 16.94 CHF), u-blox (+ 4.16 Prozent auf 82.70 CHF) und DocMorris (+ 4.11 Prozent auf 87.35 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen HOCHDORF (-22.60 Prozent auf 1.25 CHF), Addex Therapeutics (-11.44 Prozent auf 0.12 CHF), Spexis (-6.78 Prozent auf 0.06 CHF), Evolva (-6.53 Prozent auf 0.94 CHF) und Temenos (-6.51 Prozent auf 60.30 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 51’212’983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 251.351 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.54 zu Buche schlagen. Mit 7.92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch