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SPI aktuell 14.08.2026 15:58:13

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach

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Der SPI zeigt sich heute leichter.

Roche
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Am Freitag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.65 Prozent tiefer bei 20’280.50 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.101 Prozent auf 20’433.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’413.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’446.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’280.50 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 1.33 Prozent nach. Der SPI wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 20’036.70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18’684.24 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Wert von 16’698.66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.17 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Feintool International (+ 8.25 Prozent auf 10.50 CHF), VZ (+ 7.74 Prozent auf 175.40 CHF), Komax (+ 7.34 Prozent auf 79.00 CHF), Leonteq (+ 5.59 Prozent auf 18.50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 5.45 Prozent auf 5.80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-6.57 Prozent auf 21.62 CHF), SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), GAM (-4.50 Prozent auf 0.08 CHF) und Edisun Power Europe (-4.32 Prozent auf 66.40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’010’634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313.774 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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