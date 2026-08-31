Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.56 Prozent tiefer bei 20’158.04 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.500 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.160 Prozent auf 20’238.17 Punkte an der Kurstafel, nach 20’270.57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 20’151.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’266.20 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SPI mit 19’157.82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der SPI auf 16’907.81 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.50 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 13.55 Prozent auf 48.60 CHF), Villars SA (+ 3.42 Prozent auf 605.00 CHF), Komax (+ 3.15 Prozent auf 78.60 CHF), Infracore SA (+ 2.36 Prozent auf 52.00 CHF) und Mikron (+ 2.16 Prozent auf 16.55 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Addex Therapeutics (-9.03 Prozent auf 0.03 CHF), Xlife Sciences (-8.45 Prozent auf 13.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-7.24 Prozent auf 0.18 CHF), BioVersys (-6.72 Prozent auf 25.00 CHF) und Idorsia (-6.00 Prozent auf 5.02 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’337’440 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310.609 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch