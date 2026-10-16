Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Freitagssitzung im Minus

Am Freitag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.09 Prozent leichter bei 20’225.02 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.502 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.036 Prozent höher bei 20’251.16 Punkten in den Freitagshandel, nach 20’243.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’251.16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’225.02 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 3.18 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’557.13 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 20’068.91 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 17’451.81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.87 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 6.52 Prozent auf 15.53 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.73 Prozent auf 0.15 CHF), Cicor Technologies (+ 2.52 Prozent auf 138.20 CHF), SoftwareONE (+ 2.51 Prozent auf 9.40 CHF) und Huber + Suhner (+ 2.24 Prozent auf 164.40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-6.07 Prozent auf 1.01 CHF), Private Equity (-5.84 Prozent auf 58.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.98 Prozent auf 49.60 CHF), ASMALLWORLD (-3.49 Prozent auf 0.83 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 604’367 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 324.347 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch