Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag

Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.29 Prozent auf 14’055.83 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.857 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.076 Prozent auf 14’085.97 Punkte an der Kurstafel, nach 14’096.63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14’111.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’055.83 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1.18 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14’235.61 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Stand von 14’498.19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, betrug der SPI-Kurs 13’987.46 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0.082 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’314.62 Punkten. Bei 13’451.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Talenthouse (+ 30.00 Prozent auf 0.01 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 17.92 Prozent auf 4.08 CHF), Crealogix (+ 16.47 Prozent auf 58.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 11.40 Prozent auf 0.05 CHF) und Schlatter Industries (+ 7.62 Prozent auf 22.60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-22.73 Prozent auf 0.17 CHF), Spexis (-10.18 Prozent auf 0.03 CHF), PolyPeptide (-4.15 Prozent auf 20.34 CHF), Kudelski (-3.61 Prozent auf 1.34 CHF) und lastminutecom (-3.40 Prozent auf 25.55 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 3’724’226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267.058 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten

2023 verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.21 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch