Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SPI mittags

Am Freitag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.12 Prozent auf 21’284.85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.669 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.224 Prozent leichter bei 21’263.34 Punkten in den Handel, nach 21’311.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 21’210.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’301.54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der SPI bei 19’725.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’413.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der SPI bei 17’545.05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’370.09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 57.41 Prozent auf 0.03 CHF), Swatch (I) (+ 4.05 Prozent auf 198.00 CHF), SHL Telemedicine (+ 3.96 Prozent auf 1.05 CHF), Swatch (N) (+ 3.56 Prozent auf 37.85 CHF) und Intershop (+ 2.66 Prozent auf 162.20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen WISeQey (-5.86 Prozent auf 6.59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5.58 Prozent auf 4.40 CHF), ams-OSRAM (-5.55 Prozent auf 15.84 CHF), Richemont (-4.51 Prozent auf 168.20 CHF) und Gurit (-3.37 Prozent auf 48.70 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. 2’764’073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 354.239 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch