ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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19.10.2026 15:58:34
Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags
Der SLI zeigt sich am ersten Tag der Woche leichter.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.30 Prozent leichter bei 2’299.80 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.424 Prozent leichter bei 2’297.01 Punkten in den Handel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’301.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’293.75 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI auf 2’215.38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2’035.68 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1.04 Prozent auf 87.18 CHF), Givaudan (+ 0.82 Prozent auf 3’947.00 CHF), Lonza (+ 0.66 Prozent auf 608.00 CHF), Swisscom (+ 0.60 Prozent auf 672.50 CHF) und Partners Group (+ 0.53 Prozent auf 610.60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 74.36 CHF), UBS (-1.69 Prozent auf 38.96 CHF), Julius Bär (-1.66 Prozent auf 69.72 CHF), Straumann (-1.41 Prozent auf 92.50 CHF) und Lindt (-1.07 Prozent auf 8’330.00 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’598’887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 326.266 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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