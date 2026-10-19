Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.30 Prozent leichter bei 2’299.80 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.424 Prozent leichter bei 2’297.01 Punkten in den Handel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’301.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’293.75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI auf 2’215.38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2’035.68 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1.04 Prozent auf 87.18 CHF), Givaudan (+ 0.82 Prozent auf 3’947.00 CHF), Lonza (+ 0.66 Prozent auf 608.00 CHF), Swisscom (+ 0.60 Prozent auf 672.50 CHF) und Partners Group (+ 0.53 Prozent auf 610.60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 74.36 CHF), UBS (-1.69 Prozent auf 38.96 CHF), Julius Bär (-1.66 Prozent auf 69.72 CHF), Straumann (-1.41 Prozent auf 92.50 CHF) und Lindt (-1.07 Prozent auf 8’330.00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’598’887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 326.266 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch