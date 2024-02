Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zum Ende des Montagshandels in Rot

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0.38 Prozent schwächer bei 11’452.88 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.283 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0.010 Prozent leichter bei 11’495.58 Punkten, nach 11’496.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11’524.36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11’452.88 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wurde der SMI mit 11’390.13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10’879.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’181.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2.53 Prozent nach oben. Bei 11’524.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11’064.90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1.24 Prozent auf 1’268.00 CHF), Holcim (+ 1.18 Prozent auf 70.14 CHF), UBS (+ 1.09 Prozent auf 24.99 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.08 Prozent auf 291.00 CHF) und Givaudan (+ 0.66 Prozent auf 3’816.00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-1.40 Prozent auf 229.15 CHF), Swiss Life (-1.39 Prozent auf 639.80 CHF), Nestlé (-1.11 Prozent auf 94.29 CHF), Geberit (-1.11 Prozent auf 518.00 CHF) und Sika (-1.00 Prozent auf 256.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’069’783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 261.634 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

