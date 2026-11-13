Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.53 Prozent schwächer bei 15’069.88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.730 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.274 Prozent auf 15’107.95 Punkte an der Kurstafel, nach 15’149.43 Punkten am Vortag.

Bei 15’124.93 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15’037.34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1.92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der SMI bei 13’927.52 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 14’475.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der SMI noch bei 12’740.91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 13.76 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’200.17 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 0.43 Prozent auf 60.54 CHF), Nestlé (+ 0.39 Prozent auf 86.91 CHF), Swiss Life (+ 0.35 Prozent auf 988.20 CHF), Zurich Insurance (+ 0.31 Prozent auf 652.80 CHF) und Partners Group (+ 0.24 Prozent auf 664.00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-6.56 Prozent auf 164.60 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 34.25 CHF), UBS (-0.76 Prozent auf 40.42 CHF), Sika (-0.72 Prozent auf 192.50 CHF) und Logitech (-0.64 Prozent auf 84.46 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’009’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 346.059 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch