Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SMI-Kursverlauf
|
08.10.2026 17:58:17
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone
Der SMI bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.
Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 1.24 Prozent schwächer bei 13’637.00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.578 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.644 Prozent schwächer bei 13’719.56 Punkten in den Handel, nach 13’808.42 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13’617.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’746.19 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0.387 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’057.61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SMI auf 14’174.35 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 12’648.11 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.94 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0.58 Prozent auf 76.00 CHF), Galderma (+ 0.12 Prozent auf 162.80 CHF), Zurich Insurance (-0.03 Prozent auf 572.80 CHF), Givaudan (-0.26 Prozent auf 3’409.00 CHF) und Partners Group (-0.34 Prozent auf 589.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-2.43 Prozent auf 168.40 CHF), Lonza (-2.39 Prozent auf 563.40 CHF), Roche (-2.03 Prozent auf 352.70 CHF), Sandoz (-2.01 Prozent auf 69.32 CHF) und Novartis (-1.92 Prozent auf 117.72 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5’197’986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’754.30
|0.86%
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.