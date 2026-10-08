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SMI-Kursverlauf 08.10.2026 17:58:17

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone

Der SMI bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Zurich Insurance
576.39 CHF 0.52%
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Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 1.24 Prozent schwächer bei 13’637.00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.578 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.644 Prozent schwächer bei 13’719.56 Punkten in den Handel, nach 13’808.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13’617.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’746.19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0.387 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’057.61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SMI auf 14’174.35 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 12’648.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.94 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0.58 Prozent auf 76.00 CHF), Galderma (+ 0.12 Prozent auf 162.80 CHF), Zurich Insurance (-0.03 Prozent auf 572.80 CHF), Givaudan (-0.26 Prozent auf 3’409.00 CHF) und Partners Group (-0.34 Prozent auf 589.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-2.43 Prozent auf 168.40 CHF), Lonza (-2.39 Prozent auf 563.40 CHF), Roche (-2.03 Prozent auf 352.70 CHF), Sandoz (-2.01 Prozent auf 69.32 CHF) und Novartis (-1.92 Prozent auf 117.72 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5’197’986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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