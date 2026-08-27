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Marktbericht 27.08.2026 15:58:30

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag leichter

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag leichter

Der SMI sinkt am Nachmittag.

Am Donnerstag fällt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1.18 Prozent auf 14’370.62 Punkte zurück. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.677 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.669 Prozent auf 14’445.61 Punkte an der Kurstafel, nach 14’542.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’370.62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’459.17 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.540 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 14’421.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’627.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der SMI bei 12’207.12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.48 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1.39 Prozent auf 745.80 CHF), UBS (+ 0.07 Prozent auf 43.93 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.23 Prozent auf 79.52 CHF), Swiss Re (-0.28 Prozent auf 140.65 CHF) und Lonza (-0.41 Prozent auf 585.40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-2.79 Prozent auf 3’279.00 CHF), Logitech (-2.58 Prozent auf 77.88 CHF), Nestlé (-2.32 Prozent auf 78.02 CHF), Novartis (-1.92 Prozent auf 124.74 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.81 Prozent auf 216.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’988’964 Aktien gehandelt. Mit 316.756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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