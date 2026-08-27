SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Marktbericht
|
27.08.2026 15:58:30
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag leichter
Der SMI sinkt am Nachmittag.
Am Donnerstag fällt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1.18 Prozent auf 14’370.62 Punkte zurück. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.677 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.669 Prozent auf 14’445.61 Punkte an der Kurstafel, nach 14’542.90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’370.62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’459.17 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.540 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 14’421.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’627.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der SMI bei 12’207.12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.48 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Tops und Flops im SMI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1.39 Prozent auf 745.80 CHF), UBS (+ 0.07 Prozent auf 43.93 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.23 Prozent auf 79.52 CHF), Swiss Re (-0.28 Prozent auf 140.65 CHF) und Lonza (-0.41 Prozent auf 585.40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-2.79 Prozent auf 3’279.00 CHF), Logitech (-2.58 Prozent auf 77.88 CHF), Nestlé (-2.32 Prozent auf 78.02 CHF), Novartis (-1.92 Prozent auf 124.74 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.81 Prozent auf 216.90 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’988’964 Aktien gehandelt. Mit 316.756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’386.56
|-1.08%
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.