Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Mittag mit Abgaben

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1.14 Prozent leichter bei 10’553.60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.237 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1.15 Prozent auf 10’552.47 Punkte an der Kurstafel, nach 10’675.44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10’603.41 Punkte, das Tagestief hingegen 10’482.07 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 3.34 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Stand von 11’068.70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Stand von 11’120.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10’484.14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3.87 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11’616.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’395.33 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1.99 Prozent auf 220.60 CHF), Richemont (+ 0.90 Prozent auf 106.05 CHF), Lonza (+ 0.84 Prozent auf 347.60 CHF), Givaudan (+ 0.69 Prozent auf 2’918.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.47 Prozent auf 255.60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Roche (-3.91 Prozent auf 239.70 CHF), Nestlé (-2.07 Prozent auf 100.14 CHF), Novartis (-0.84 Prozent auf 86.42 CHF), Swisscom (-0.66 Prozent auf 540.80 CHF) und Sonova (-0.65 Prozent auf 213.70 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’249’190 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280.952 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

