Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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19.10.2026 17:58:14
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter
Der SLI beendete den Handelstag kaum verändert.
Am Montag schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 2’306.32 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.424 Prozent auf 2’297.01 Punkte an der Kurstafel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’306.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’293.75 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 2’215.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SLI mit 2’035.68 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.22 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.46 Prozent auf 88.40 CHF), VAT (+ 1.77 Prozent auf 619.60 CHF), Lonza (+ 1.52 Prozent auf 613.20 CHF), Givaudan (+ 1.33 Prozent auf 3’967.00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1.05 Prozent auf 212.00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-1.39 Prozent auf 39.08 CHF), Galderma (-1.33 Prozent auf 173.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.29 Prozent auf 74.70 CHF), Julius Bär (-1.27 Prozent auf 70.00 CHF) und Straumann (-0.92 Prozent auf 92.96 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’412’708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 326.266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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