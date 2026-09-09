Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.50 Prozent auf 2’254.36 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 0.612 Prozent schwächer bei 2’251.87 Punkten, nach 2’265.74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2’250.81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’254.85 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1.03 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der SLI bei 2’336.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der SLI noch bei 2’137.72 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 2’018.93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4.81 Prozent. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Logitech (+ 0.73 Prozent auf 80.02 CHF), Straumann (+ 0.26 Prozent auf 93.82 CHF), Lindt (+ 0.24) Prozent auf 8’460.00 CHF), Sika (+ 0.23 Prozent auf 194.40 CHF) und Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 650.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1.23 Prozent auf 160.70 CHF), Richemont (-1.23 Prozent auf 181.40 CHF), Julius Bär (-0.93 Prozent auf 74.96 CHF), UBS (-0.89 Prozent auf 44.60 CHF) und VAT (-0.86 Prozent auf 624.80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 283’328 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 299.001 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch