Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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18.09.2026 17:58:15
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Mit dem SLI ging es letztendlich abwärts.
Letztendlich fiel der SLI im SIX-Handel um 0.93 Prozent auf 2’215.38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’242.14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’215.38 Zählern.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0.459 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’297.96 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 2’215.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der SLI bei 1’987.92 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.99 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2.89 Prozent auf 612.20 CHF), Sandoz (+ 1.09 Prozent auf 68.62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.02 CHF), Alcon (+ 0.41 Prozent auf 53.66 CHF) und Galderma (+ 0.19 Prozent auf 158.15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swisscom (-3.43 Prozent auf 648.50 CHF), Nestlé (-2.63 Prozent auf 76.27 CHF), Amrize (-2.55 Prozent auf 31.01 CHF), Zurich Insurance (-1.81 Prozent auf 596.60 CHF) und Helvetia Baloise (-1.69 Prozent auf 221.40 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’983’289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro den grössten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.15 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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