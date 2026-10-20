Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0.37 Prozent auf 2’297.89 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten in den Handel, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2’294.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’305.80 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2’215.38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 2’282.80 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2’039.28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.83 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2.13 Prozent auf 55.72 CHF), Roche (+ 1.60 Prozent auf 386.20 CHF), Novartis (+ 0.85 Prozent auf 125.26 CHF), Galderma (+ 0.78 Prozent auf 175.05 CHF) und Nestlé (+ 0.68 Prozent auf 83.11 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), VAT (-2.65 Prozent auf 603.20 CHF), Julius Bär (-1.94 Prozent auf 68.64 CHF), Partners Group (-1.47 Prozent auf 603.00 CHF) und Sika (-1.31 Prozent auf 180.90 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’252’878 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 325.386 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch