Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SLI-Kursverlauf
|
20.10.2026 12:26:17
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter
Der SLI verbucht heute Verluste.
Um 12:09 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0.37 Prozent auf 2’297.89 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten in den Handel, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2’294.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’305.80 Punkten erreichte.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2’215.38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 2’282.80 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2’039.28 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.83 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2.13 Prozent auf 55.72 CHF), Roche (+ 1.60 Prozent auf 386.20 CHF), Novartis (+ 0.85 Prozent auf 125.26 CHF), Galderma (+ 0.78 Prozent auf 175.05 CHF) und Nestlé (+ 0.68 Prozent auf 83.11 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), VAT (-2.65 Prozent auf 603.20 CHF), Julius Bär (-1.94 Prozent auf 68.64 CHF), Partners Group (-1.47 Prozent auf 603.00 CHF) und Sika (-1.31 Prozent auf 180.90 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’252’878 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 325.386 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
16:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’317.31
|0.48%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.