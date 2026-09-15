Anleger in Wien halten sich zurück: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.18 Prozent schwächer bei 3’313.45 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.026 Prozent stärker bei 3’320.23 Punkten in den Handel, nach 3’319.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’322.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’283.83 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 3’316.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der ATX Prime 3’162.58 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’318.73 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24.65 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.43 Prozent auf 156.60 EUR), Frequentis (+ 2.59 Prozent auf 67.40 EUR), Flughafen Wien (+ 1.91 Prozent auf 53.40 EUR), Polytec (+ 1.63 Prozent auf 5.00 EUR) und voestalpine (+ 1.14 Prozent auf 44.50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Erste Group Bank (-1.08 Prozent auf 118.60 EUR), EVN (-1.04 Prozent auf 28.45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.96 Prozent auf 72.40 EUR) und Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 130’623 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch