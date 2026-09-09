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09.09.2026 09:28:18
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Start schwächer
Der ATX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.51 Prozent tiefer bei 6’870.09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194.191 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.023 Prozent auf 6’903.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.58 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’907.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’850.38 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.150 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX 6’652.73 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 6’008.65 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 4’655.57 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 28.37 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1.80 Prozent auf 62.10 EUR), OMV (+ 0.86 Prozent auf 70.65 EUR), EVN (+ 0.51 Prozent auf 29.55 EUR), Andritz (+ 0.48 Prozent auf 84.00 EUR) und voestalpine (+ 0.35 Prozent auf 46.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-1.62 Prozent auf 121.60 EUR), BAWAG (-1.49 Prozent auf 178.20 EUR), Wienerberger (-1.08 Prozent auf 19.16 EUR), DO (-0.97 Prozent auf 203.50 EUR) und Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 71.10 EUR).
Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 21’456 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.401 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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