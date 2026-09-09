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ATX-Performance im Blick 09.09.2026 17:58:17

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der ATX verlor am Abend an Boden.

PORR
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Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.66 Prozent tiefer bei 6’859.91 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 194.191 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.023 Prozent auf 6’903.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’802.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’907.77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0.002 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’652.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6’008.65 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 4’655.57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.18 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1.20 Prozent auf 169.20 EUR), OMV (+ 1.14 Prozent auf 70.85 EUR), Verbund (+ 1.07 Prozent auf 61.65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.66 Prozent auf 30.30 EUR) und Raiffeisen (+ 0.53 Prozent auf 65.85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Palfinger (-2.93 Prozent auf 31.45 EUR), Wienerberger (-2.79 Prozent auf 18.83 EUR), DO (-2.68 Prozent auf 200.00 EUR), voestalpine (-2.47 Prozent auf 45.10 EUR) und PORR (-1.75 Prozent auf 36.55 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 421’497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.401 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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