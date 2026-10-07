Anleger in Wien halten sich zurück: ATX startet in der Verlustzone

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.71 Prozent auf 6’744.25 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 190.732 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.021 Prozent tiefer bei 6’790.78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’792.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’731.34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’793.71 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0.396 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’905.36 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 6’488.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4’703.24 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26.02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 0.87 Prozent auf 29.05 EUR), OMV (+ 0.63 Prozent auf 71.65 EUR), Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 30.90 EUR), Verbund (+ 0.08 Prozent auf 63.50 EUR) und Raiffeisen (-0.42 Prozent auf 59.85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-2.33 Prozent auf 12.60 EUR), STRABAG SE (-2.30 Prozent auf 102.00 EUR), Andritz (-1.78 Prozent auf 83.00 EUR), voestalpine (-1.30 Prozent auf 44.02 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.19 Prozent auf 66.40 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 34’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44.633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch