Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’469 -0.3%  SPI 18’586 -0.2%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’568 -0.1%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’967 -0.1%  Gold 4’880 -1.7%  Bitcoin 54’431 -4.4%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 68.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Micron Technology951691Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Infineon-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Syngenta-Aktie: Womöglich Börsengang in Hongkong
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Suche...
eToro entdecken

CPI Europe Aktie 42323363 / AT0000A21KS2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX-Kursentwicklung 05.02.2026 12:26:18

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt mittags ab

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt mittags ab

ATX-Handel aktuell.

CPI Europe
15.82 EUR -0.63%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.93 Prozent auf 5’694.75 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 166.665 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.003 Prozent tiefer bei 5’747.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’748.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5’676.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’747.90 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5’394.76 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4’784.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der ATX-Kurs 3’790.82 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5’755.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’314.88 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0.61 Prozent auf 33.05 EUR), DO (+ 0.41 Prozent auf 195.00 EUR), Verbund (-0.08 Prozent auf 61.15 EUR), Erste Group Bank (-0.09 Prozent auf 108.40 EUR) und voestalpine (-0.14 Prozent auf 41.40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3.56 Prozent auf 48.70 EUR), Raiffeisen (-2.06 Prozent auf 42.88 EUR), OMV (-1.79 Prozent auf 52.00 EUR), Andritz (-1.69 Prozent auf 75.50 EUR) und CPI Europe (-1.44 Prozent auf 15.72 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 136’567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43.030 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8.35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’989.75 19.58 SJ4BMU
Short 14’283.19 13.64 SE3BRU
Short 14’802.48 8.95 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’462.56 05.02.2026 12:21:30
Long 12’877.37 19.72 S95BDU
Long 12’573.50 13.71 S3HB2U
Long 12’026.41 8.83 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 5’700.32 -0.83%

finanzen.net News

Datum Titel
12:38 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
12:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
12:19 BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling
12:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
12:18 ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
12:18 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
12:18 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
12:18 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
12:18 ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
12:15 AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt