Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt mittags ab

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.93 Prozent auf 5’694.75 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 166.665 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.003 Prozent tiefer bei 5’747.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’748.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5’676.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’747.90 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5’394.76 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4’784.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der ATX-Kurs 3’790.82 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5’755.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’314.88 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0.61 Prozent auf 33.05 EUR), DO (+ 0.41 Prozent auf 195.00 EUR), Verbund (-0.08 Prozent auf 61.15 EUR), Erste Group Bank (-0.09 Prozent auf 108.40 EUR) und voestalpine (-0.14 Prozent auf 41.40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3.56 Prozent auf 48.70 EUR), Raiffeisen (-2.06 Prozent auf 42.88 EUR), OMV (-1.79 Prozent auf 52.00 EUR), Andritz (-1.69 Prozent auf 75.50 EUR) und CPI Europe (-1.44 Prozent auf 15.72 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 136’567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43.030 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8.35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

