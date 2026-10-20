BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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20.10.2026 15:58:14
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Nachmittag ab
Der ATX verbucht heute Verluste.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.38 Prozent schwächer bei 6’416.56 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.261 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.002 Prozent auf 6’506.39 Punkte an der Kurstafel, nach 6’506.54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’506.39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’385.70 Zählern.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 6’798.18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der ATX bei 6’396.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der ATX noch bei 4’612.70 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19.90 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 1.48 Prozent auf 68.40 EUR), CA Immobilien (+ 1.43 Prozent auf 21.25 EUR), Lenzing (+ 0.57 Prozent auf 10.58 EUR), Verbund (+ 0.45 Prozent auf 66.40 EUR) und EVN (+ 0.17 Prozent auf 29.15 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-6.15 Prozent auf 161.80 EUR), STRABAG SE (-2.36 Prozent auf 99.40 EUR), BAWAG (-2.26 Prozent auf 159.90 EUR), Raiffeisen (-1.86 Prozent auf 55.35 EUR) und Palfinger (-1.85 Prozent auf 26.60 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 109’533 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.768 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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