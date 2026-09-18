Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt ab

Am Freitag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1.00 Prozent tiefer bei 6’796.47 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 192.580 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.019 Prozent leichter bei 6’863.69 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’865.02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6’873.94 Punkte, das Tagestief hingegen 6’789.10 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1.34 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der ATX bei 6’642.38 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 6’527.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’635.87 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 27.00 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6’914.35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.62 Prozent auf 176.60 EUR), Raiffeisen (+ 0.41 Prozent auf 61.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.33 Prozent auf 30.00 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.40 EUR) und Andritz (-0.35 Prozent auf 84.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Erste Group Bank (-3.10 Prozent auf 118.70 EUR), Vienna Insurance (-2.81 Prozent auf 69.10 EUR), UNIQA Insurance (-2.56 Prozent auf 18.26 EUR), Wienerberger (-2.40 Prozent auf 17.50 EUR) und Lenzing (-2.13 Prozent auf 20.65 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255’935 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45.915 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch