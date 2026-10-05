Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus

Am Montag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.08 Prozent auf 3’292.75 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.008 Prozent schwächer bei 3’295.22 Punkten, nach 3’295.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’292.55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’303.72 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der ATX Prime bei 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 3’227.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2’377.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23.87 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 5.24 Prozent auf 14.46 EUR), Flughafen Wien (+ 1.51 Prozent auf 53.80 EUR), UBM Development (+ 1.23 Prozent auf 16.50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.92 Prozent auf 17.46 EUR) und AMAG (+ 0.72 Prozent auf 27.90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8.80 Prozent auf 1.97 EUR), Warimpex (-8.63 Prozent auf 0.46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.24 Prozent auf 3.93 EUR), ZUMTOBEL (-1.45 Prozent auf 4.09 EUR) und Frequentis (-1.34 Prozent auf 66.30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 39’103 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.128 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.71 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch