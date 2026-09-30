Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime gibt letztendlich nach

Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel zum Handelsende 0.99 Prozent auf 3’362.81 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 3’396.42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’396.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’410.03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’361.23 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1.14 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’335.76 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 3’177.12 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’317.61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26.51 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3.54 Prozent auf 4.10 EUR), Frequentis (+ 3.10 Prozent auf 66.60 EUR), Polytec (+ 2.89 Prozent auf 5.70 EUR), EVN (+ 2.10 Prozent auf 29.20 EUR) und Lenzing (+ 1.71 Prozent auf 20.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Palfinger (-9.70 Prozent auf 27.45 EUR), Wolford (-8.70 Prozent auf 2.10 EUR), AT S (AT&S) (-7.18 Prozent auf 200.50 EUR), CA Immobilien (-2.46 Prozent auf 21.80 EUR) und Vienna Insurance (-2.24 Prozent auf 65.40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 637’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 49.100 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch