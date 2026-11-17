ATX 998663 / AT0000999982
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17.11.2026 15:58:09
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert im Minus
Der ATX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.72 Prozent tiefer bei 6’583.25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 194.070 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 6’631.34 Punkte an der Kurstafel, nach 6’631.09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’563.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’631.34 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’557.32 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 6’701.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der ATX auf 4’820.59 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.01 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2.03 Prozent auf 75.50 EUR), PORR (+ 0.60 Prozent auf 33.40 EUR), OMV (+ 0.34 Prozent auf 73.10 EUR), Erste Group Bank (-0.09 Prozent auf 117.00 EUR) und BAWAG (-0.29 Prozent auf 170.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-3.10 Prozent auf 10.62 EUR), voestalpine (-2.42 Prozent auf 34.66 EUR), Andritz (-2.16 Prozent auf 81.70 EUR), UNIQA Insurance (-2.13 Prozent auf 18.38 EUR) und Palfinger (-2.00 Prozent auf 26.95 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 124’263 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45.021 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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