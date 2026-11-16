ATX 998663 / AT0000999982
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16.11.2026 12:26:22
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt im Minus
Der ATX zeigt sich aktuell wenig bewegt.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.12 Prozent schwächer bei 6’646.90 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 194.070 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 6’655.25 Punkte an der Kurstafel, nach 6’654.83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’628.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’660.95 Zählern.
ATX seit Beginn des Jahres
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 6’557.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’733.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der ATX bei 4’853.39 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 24.20 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 1.52 Prozent auf 33.50 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.62 Prozent auf 32.30 EUR), Vienna Insurance (+ 0.52 Prozent auf 77.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.35 Prozent auf 116.30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3.08 Prozent auf 119.60 EUR), Lenzing (-1.97 Prozent auf 10.92 EUR), Wienerberger (-1.52 Prozent auf 16.20 EUR), Verbund (-1.49 Prozent auf 72.60 EUR) und voestalpine (-1.09 Prozent auf 36.16 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 100’422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 45.021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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