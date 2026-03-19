Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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19.03.2026 15:58:16
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt zurück
Der ATX gibt sich heute schwächer.
Am Donnerstag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2.30 Prozent leichter bei 5’300.48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 157.691 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.023 Prozent tiefer bei 5’424.13 Punkten, nach 5’425.40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’424.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’274.28 Punkten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0.706 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2026, den Stand von 5’788.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5’234.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’337.98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0.958 Prozent nach. Bei 5’856.94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’202.63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1.50 Prozent auf 67.70 EUR), Österreichische Post (+ 1.04 Prozent auf 34.00 EUR), CPI Europe (+ 0.77 Prozent auf 15.72 EUR), EVN (+ 0.54 Prozent auf 28.15 EUR) und OMV (-0.08 Prozent auf 61.30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-10.14 Prozent auf 19.50 EUR), AT S (AT&S) (-5.15 Prozent auf 51.60 EUR), voestalpine (-4.85 Prozent auf 37.68 EUR), Wienerberger (-4.82 Prozent auf 22.14 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4.46 Prozent auf 34.25 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 492’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36.491 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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