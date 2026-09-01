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Kursentwicklung 01.09.2026 12:26:21

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt mittags

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt mittags

Der ATX gibt heute nach.

BAWAG
176.70 EUR -1.61%
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Am Dienstag steht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.64 Prozent im Minus bei 6’725.13 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.020 Prozent auf 6’769.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’768.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’805.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’721.67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’457.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der ATX auf 6’075.32 Punkte taxiert. Der ATX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 4’647.20 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.66 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 1.09 Prozent auf 69.25 EUR), Verbund (+ 0.84 Prozent auf 59.80 EUR), Österreichische Post (+ 0.64 Prozent auf 31.25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.57 Prozent auf 17.70 EUR) und DO (+ 0.49 Prozent auf 204.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-2.35 Prozent auf 62.30 EUR), AT S (AT&S) (-2.22 Prozent auf 149.80 EUR), BAWAG (-2.11 Prozent auf 176.00 EUR), Wienerberger (-1.94 Prozent auf 19.22 EUR) und Palfinger (-1.73 Prozent auf 31.25 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94’592 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.013 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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