Anleger in Wien halten sich zurück: ATX-Anleger ergreifen am Nachmittag die Flucht

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 3.16 Prozent schwächer bei 6’577.31 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190.732 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 6’790.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’792.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’574.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’793.71 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2.09 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 6’905.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’488.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4’703.24 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22.90 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2.25 Prozent auf 72.80 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 30.70 EUR), Verbund (-0.55 Prozent auf 63.10 EUR), DO (-1.12 Prozent auf 194.00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.19 Prozent auf 66.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-5.50 Prozent auf 109.90 EUR), Andritz (-5.44 Prozent auf 79.90 EUR), BAWAG (-5.03 Prozent auf 168.10 EUR), AT S (AT&S) (-4.65 Prozent auf 215.50 EUR) und Raiffeisen (-4.58 Prozent auf 57.35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 337’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 44.633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch