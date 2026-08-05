Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittwochmittag im Minus

Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.20 Prozent auf 6’643.83 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 184.073 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.084 Prozent auf 6’651.41 Punkte an der Kurstafel, nach 6’657.01 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’717.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’636.59 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 2.83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX auf 6’565.92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5’800.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4’523.63 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.14 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’717.16 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 3.05 Prozent auf 25.35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 149.80 EUR), Raiffeisen (+ 1.22 Prozent auf 62.40 EUR), Erste Group Bank (+ 1.03 Prozent auf 118.10 EUR) und DO (+ 0.48 Prozent auf 209.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-4.05 Prozent auf 46.38 EUR), Andritz (-2.04 Prozent auf 81.80 EUR), PORR (-0.92 Prozent auf 37.60 EUR), Österreichische Post (-0.92 Prozent auf 32.35 EUR) und UNIQA Insurance (-0.89 Prozent auf 17.82 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 170’364 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.711 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch