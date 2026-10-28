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28.10.2026 15:58:22
Anleger in Paris halten sich zurück: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag
Das macht der CAC 40.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 7’884.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.371 Prozent auf 7’916.41 Punkte an der Kurstafel, nach 7’887.14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’870.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’918.74 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0.871 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 8’078.48 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 8’458.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8’216.58 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3.79 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 1’996’979 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 228.777 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4.45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8.45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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