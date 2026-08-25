Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Handelsende in Rot

Am Dienstag ging der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 8’439.20 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.469 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.546 Prozent fester bei 8’499.20 Punkten, nach 8’453.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’501.51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’439.20 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8’372.28 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 8’258.26 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’843.04 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2.98 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 410’802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222.582 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch