Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 0.26 Prozent tiefer bei 8’280.63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.514 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.107 Prozent auf 8’292.95 Punkte an der Kurstafel, nach 8’301.85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8’307.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’237.92 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.48 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’209.09 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 7’654.25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.04 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 280’193 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222.976 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch