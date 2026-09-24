Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer

Letztendlich gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.52 Prozent auf 8’081.43 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.439 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.426 Prozent leichter bei 8’088.82 Punkten in den Handel, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’123.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’049.56 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.277 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’453.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8’385.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der CAC 40 bei 7’827.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1.39 Prozent zurück. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 757’147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206.922 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8.44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch