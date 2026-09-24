Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’314 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’264 -0.6%  Bitcoin 69’638 0.0%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 107.3 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
ETF Sparplan

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40 im Blick 24.09.2026 17:58:12

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der CAC 40 sank am Donnerstagabend.

Stellantis
3.78 CHF -5.27%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.52 Prozent auf 8’081.43 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.439 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.426 Prozent leichter bei 8’088.82 Punkten in den Handel, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’123.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’049.56 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.277 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’453.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8’385.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der CAC 40 bei 7’827.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1.39 Prozent zurück. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 757’147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206.922 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8.44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten