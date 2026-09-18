Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 im Minus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.69 Prozent tiefer bei 8’130.42 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.442 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.408 Prozent auf 8’153.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’186.93 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8’125.42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’161.07 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0.027 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’509.36 Punkte. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 8’467.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’854.61 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.791 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 82’589 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202.885 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch