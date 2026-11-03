CAC 40 998033 / FR0003500008
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03.11.2026 09:28:13
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
Das macht der CAC 40 am Morgen.
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.50 Prozent schwächer bei 8’007.84 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.392 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.619 Prozent auf 7’997.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’047.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’009.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’993.83 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7’897.19 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’613.82 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 8’109.79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2.29 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 11’121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232.421 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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