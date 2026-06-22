Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Montagnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 8’397.53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.479 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.154 Prozent höher bei 8’434.07 Punkten in den Handel, nach 8’421.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’353.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’435.81 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’115.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’665.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 7’589.66 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.47 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 96’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246.887 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.21 Prozent.

Redaktion finanzen.ch