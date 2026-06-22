Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
22.06.2026 15:58:41
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Montagnachmittag schwächer
Der CAC 40 gibt sich am Nachmittag schwächer.
Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 8’397.53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.479 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.154 Prozent höher bei 8’434.07 Punkten in den Handel, nach 8’421.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’353.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’435.81 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’115.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’665.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 7’589.66 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.47 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 96’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246.887 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.21 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Stellantis (finanzen.ch)
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
19.06.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
19.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’392.20
|-0.34%
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Blick: SMI stabil -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stabil. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen leicht aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.