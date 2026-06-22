Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’791 0.1%  SPI 19’502 0.1%  Dow 51’825 0.5%  DAX 25’106 0.5%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.5%  Gold 4’205 1.2%  Bitcoin 52’974 3.6%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 77.9 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882SpaceX156888148Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kursfeuerwerk an der Wall Street: NVIDIA-Mega-Deal katapultiert die Super Micro-Aktie in die Höhe
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
Aktien von Lockheed Martin, MP Materials und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
OHB-Aktie verliert: Kapitalerhöhung führt zu Verwässerung bei freien Aktionären
Suche...

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 22.06.2026 15:58:41

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Montagnachmittag schwächer

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Montagnachmittag schwächer

Der CAC 40 gibt sich am Nachmittag schwächer.

Stellantis
5.12 CHF -2.10%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 8’397.53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.479 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.154 Prozent höher bei 8’434.07 Punkten in den Handel, nach 8’421.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’353.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’435.81 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’115.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’665.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 7’589.66 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.47 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 96’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246.887 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.21 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Fantasie schlägt Zinsangst
09:24 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
09:02 SMI leicht schwächer erwartet
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 Next Stop: Space Economy
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’320.69 19.68 S43BWU
Short 14’610.85 13.91 S5ZB6U
Short 15’176.01 8.80 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’791.43 22.06.2026 15:41:51
Long 13’199.57 19.96 SCB29U
Long 12’885.20 13.77 S95BFU
Long 12’340.78 8.92 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit stabiler Tendenz
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Gold, Öl & Co. in KW 25: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’392.20 -0.34%