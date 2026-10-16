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Kursverlauf 16.10.2026 20:03:20

Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Nachmittag

So bewegt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Salesforce
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Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.50 Prozent leichter bei 51’914.50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26.197 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.613 Prozent auf 51’858.06 Punkte an der Kurstafel, nach 52’177.69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’582.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’867.76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.288 Prozent aufwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 51’461.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52’552.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der Dow Jones bei 45’952.24 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.30 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2.33 Prozent auf 224.44 USD), Home Depot (+ 2.18 Prozent auf 279.50 EUR), Coca-Cola (+ 1.31 Prozent auf 93.21 USD), Merck (+ 1.22 Prozent auf 146.96 USD) und Travelers (+ 1.20 Prozent auf 388.50 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-2.73 Prozent auf 240.00 USD), Microsoft (-2.21 Prozent auf 527.53 USD), Cisco (-2.05 Prozent auf 107.60 USD), Amazon (-2.02 Prozent auf 249.62 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.87 Prozent auf 338.45 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’080’151 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.746 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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