Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Dienstag fällt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.16 Prozent auf 7’607.79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.860 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.077 Prozent auf 7’614.15 Punkte an der Kurstafel, nach 7’619.98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’617.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7’600.35 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7’785.76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’554.29 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 6’615.28 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.93 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Skyworks Solutions (+ 8.52 Prozent auf 86.01 USD), Qorvo (+ 5.50 Prozent auf 113.92 USD), Dell Technologies (+ 4.44 Prozent auf 558.00 USD), QUALCOMM (+ 4.29 Prozent auf 187.87 USD) und PerkinElmer (+ 3.70 Prozent auf 133.24 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Coinbase (-5.98 Prozent auf 180.00 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.86 Prozent auf 35.23 USD), Robinhood (-4.18 Prozent auf 109.55 USD), Seagate Technology (-3.76 Prozent auf 775.23 USD) und Interactive Brokers Group (-2.85 Prozent auf 88.16 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 2’708’183 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.563 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch