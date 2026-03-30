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S&P 500-Marktbericht 30.03.2026 22:33:54

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Der S&P 500 beendete den Handelstag mit Verlusten.

Broadridge Financial Solutions
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Zum Handelsende fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.39 Prozent auf 6’343.72 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 52.090 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.883 Prozent auf 6’425.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’368.85 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’427.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’316.91 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der S&P 500 bei 6’878.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, notierte der S&P 500 bei 6’896.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 5’580.94 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.51 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’002.28 Punkten. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 11.13 Prozent auf 18.67 USD), ServiceNow (+ 5.59 Prozent auf 104.97 USD), Palo Alto Networks (+ 4.99 Prozent auf 154.35 USD), Arthur J Gallagher (+ 4.27 Prozent auf 215.95 USD) und Broadridge Financial Solutions (+ 3.82 Prozent auf 163.44 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Sysco (-15.28 Prozent auf 69.30 USD), Micron Technology (-9.92 Prozent auf 321.80 USD), Coherent (-9.79 Prozent auf 219.65 USD), Boston Scientific (-9.02 Prozent auf 62.93 USD) und Texas Pacific Land (-8.67 Prozent auf 467.37 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 48’263’767 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.535 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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NVIDIA Corp. 133.24 -1.36% NVIDIA Corp.
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