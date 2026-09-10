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Index-Performance im Fokus 10.09.2026 22:34:16

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

S&P 500-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Vertiv Holdings
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Am Donnerstag verlor der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.58 Prozent auf 7’591.70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.489 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.598 Prozent auf 7’590.68 Punkte an der Kurstafel, nach 7’636.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’580.06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’612.86 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.63 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 7’753.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’266.99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’532.04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.69 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Skyworks Solutions (+ 9.79 Prozent auf 84.03 USD), Qorvo (+ 6.77 Prozent auf 112.36 USD), Reddit (+ 6.08 Prozent auf 155.34 USD), Charter A (+ 4.98 Prozent auf 140.56 USD) und Elevance Health (+ 4.95 Prozent auf 416.54 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Baker Hughes (-6.66 Prozent auf 59.40 USD), Freeport-McMoRan (-6.59 Prozent auf 71.21 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6.25 Prozent auf 55.22 USD), Lam Research (-5.65 Prozent auf 298.01 USD) und Vertiv (-5.61 Prozent auf 248.13 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’449’371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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