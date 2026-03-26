Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9167 0.2%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’412 -2.4%  Bitcoin 54’633 -3.2%  Dollar 0.7944 0.3%  Öl 108.0 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird
Wall Street-Offensive: Neue Standards für sicherere Krypto-Investments
Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
CTS Eventim-Aktie: Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro erstmals überschritten
Suche...
Plus500 Depot

First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 26.03.2026 22:34:03

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Der S&P 500 bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Sandisk
602.92 USD -11.07%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.74 Prozent tiefer bei 6’477.16 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53.378 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.698 Prozent tiefer bei 6’545.90 Punkten in den Handel, nach 6’591.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’473.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’573.22 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.49 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, notierte der S&P 500 bei 6’908.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’929.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’712.20 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 5.56 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’473.52 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Brown-Forman B (+ 9.58 Prozent auf 25.74 USD), Valero Energy (+ 5.80 Prozent auf 248.14 USD), Best Buy (+ 4.65 Prozent auf 63.21 USD), Gartner (+ 4.24 Prozent auf 156.60 USD) und Occidental Petroleum (+ 4.06 Prozent auf 64.36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lumentum (-11.37 Prozent auf 688.80 USD), Sandisk (-11.02 Prozent auf 603.17 USD), Coherent (-10.57 Prozent auf 243.29 USD), AppLovin (-10.41 Prozent auf 391.21 USD) und Lam Research (-9.35 Prozent auf 211.62 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52’937’481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.759 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com