Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.74 Prozent tiefer bei 6’477.16 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53.378 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.698 Prozent tiefer bei 6’545.90 Punkten in den Handel, nach 6’591.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’473.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’573.22 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.49 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, notierte der S&P 500 bei 6’908.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’929.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’712.20 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 5.56 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’473.52 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Brown-Forman B (+ 9.58 Prozent auf 25.74 USD), Valero Energy (+ 5.80 Prozent auf 248.14 USD), Best Buy (+ 4.65 Prozent auf 63.21 USD), Gartner (+ 4.24 Prozent auf 156.60 USD) und Occidental Petroleum (+ 4.06 Prozent auf 64.36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lumentum (-11.37 Prozent auf 688.80 USD), Sandisk (-11.02 Prozent auf 603.17 USD), Coherent (-10.57 Prozent auf 243.29 USD), AppLovin (-10.41 Prozent auf 391.21 USD) und Lam Research (-9.35 Prozent auf 211.62 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52’937’481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.759 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch