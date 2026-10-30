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|S&P 500 im Fokus
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30.10.2026 22:33:37
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge
Der S&P 500 zeigte sich letztendlich in Rot.
Am Freitag gab der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 1.82 Prozent auf 7’580.07 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 64.179 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.04 Prozent auf 7’639.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’720.39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7’637.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’527.56 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.781 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’651.54 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 7’437.63 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 6’822.34 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.52 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 13.33 Prozent auf 927.89 USD), Global Payments (+ 12.97 Prozent auf 96.84 USD), CoStar Group (+ 7.21 Prozent auf 30.17 USD), T-Mobile US (+ 6.21 Prozent auf 156.44 USD) und Tyler Technologies (+ 5.45 Prozent auf 394.30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Reddit (-29.22 Prozent auf 91.73 USD), Intel (-28.58 Prozent auf 65.76 USD), Illumina (-18.64 Prozent auf 235.99 USD), Twilio A (-15.24 Prozent auf 205.03 USD) und Sandisk (-13.47 Prozent auf 1’150.89 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 109’798’667 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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