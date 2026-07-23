Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verliert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 1.34 Prozent auf 7’398.42 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.096 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 1.13 Prozent leichter bei 7’414.43 Punkten, nach 7’498.96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’450.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’376.00 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 1.21 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 7’365.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’108.40 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 6’358.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.87 Prozent nach oben. 7’620.90 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Allegion (+ 12.06 Prozent auf 156.83 USD), United Rentals (+ 11.97 Prozent auf 1’158.97 USD), Lockheed Martin (+ 11.40 Prozent auf 572.99 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 9.43 Prozent auf 576.11 USD) und Raytheon Technologies (+ 7.84 Prozent auf 210.16 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Tesla (-14.23 Prozent auf 320.77 USD), Rollins (-9.68 Prozent auf 39.26 USD), Dover (-7.55 Prozent auf 198.33 USD), Globe Life (-7.42 Prozent auf 170.36 USD) und Alphabet A (ex Google) (-6.99 Prozent auf 318.19 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’621’421 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.390 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch