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Index-Bewegung 28.08.2026 20:03:32

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

Gap
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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.23 Prozent tiefer bei 7’713.52 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.421 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.082 Prozent auf 7’737.33 Punkte an der Kurstafel, nach 7’730.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’771.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’701.35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.654 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 7’428.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’563.63 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 6’501.86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12.47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 12.84 Prozent auf 23.46 USD), Dominos Pizza (+ 5.52 Prozent auf 350.38 USD), ServiceNow (+ 4.41) Prozent auf 144.54 USD), CoStar Group (+ 3.86 Prozent auf 32.55 USD) und Bath Body Works (+ 3.86 Prozent auf 19.37 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-9.85 Prozent auf 217.66 USD), Coinbase (-7.30 Prozent auf 176.79 USD), Generac (-5.67 Prozent auf 186.10 USD) und Lumentum (-5.22 Prozent auf 906.21 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 21’187’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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