Am Dienstag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 1.06 Prozent auf 7’160.48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 58.608 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.991 Prozent auf 7’165.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’237.17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’223.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7’138.93 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 7’623.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’652.86 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 6’705.12 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.40 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 11.04 Prozent auf 154.45 USD), CoStar Group (+ 7.98 Prozent auf 32.61 USD), Moderna (+ 6.84 Prozent auf 226.59 USD), Take Two (+ 5.91 Prozent auf 221.73 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.10 Prozent auf 9.17 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Analog Devices (-18.88 Prozent auf 307.26 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16.56 Prozent auf 40.07 USD), Sandisk (-12.94 Prozent auf 76.36 USD), Dell Technologies (-12.08 Prozent auf 294.45 USD) und Cerebras Systems (-11.94 Prozent auf 86.75 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33’809’588 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.566 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch