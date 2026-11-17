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17.11.2026 20:03:17
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus
Mit dem S&P 500 geht es heute abwärts.
Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.21 Prozent schwächer bei 7’326.87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63.697 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.199 Prozent auf 7’401.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’416.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’415.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’288.34 Punkten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’659.44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’745.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der S&P 500 bei 6’672.41 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.83 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 9.55 Prozent auf 4.42 USD), CH Robinson Worldwide (+ 2.47 Prozent auf 137.99 USD), Reddit (+ 2.41 Prozent auf 95.11 USD), Comfort Systems USA (+ 2.38 Prozent auf 1’082.83 USD) und VF (+ 2.33 Prozent auf 20.62 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Salesforce (-7.89 Prozent auf 197.88 USD), ServiceNow (-6.41 Prozent auf 93.00 USD), Robinhood (-5.52 Prozent auf 68.09 USD), Intuit (-5.30 Prozent auf 327.25 USD) und Moderna (-5.10 Prozent auf 204.30 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4.706 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.00 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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