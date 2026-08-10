Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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10.08.2026 22:33:39
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus
Der S&P 500 zeigte sich letztendlich wenig verändert.
Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 7’753.11 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.136 Prozent auf 7’747.11 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.64 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’743.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’773.76 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’575.39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’398.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’389.45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.04 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 11.48 Prozent auf 260.78 USD), APA (+ 9.01 Prozent auf 41.02 USD), Marathon Petroleum (+ 7.42 Prozent auf 320.32 USD), Akamai (+ 6.43 Prozent auf 117.65 USD) und Lumen Technologies (+ 6.41 Prozent auf 6.64 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Coherent (-14.24 Prozent auf 325.15 USD), Lumentum (-8.61 Prozent auf 813.51 USD), IPG Photonics (-5.92 Prozent auf 84.89 USD), Verisk Analytics A (-5.55 Prozent auf 181.18 USD) und Fortune Brands Home Security (-5.49 Prozent auf 47.99 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 29’790’015 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.691 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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