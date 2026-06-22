Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0.37 Prozent schwächer bei 7’472.79 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.078 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.058 Prozent auf 7’504.94 Punkte an der Kurstafel, nach 7’500.58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’530.01 Punkte, das Tagestief hingegen 7’460.01 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 7’473.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 6’506.48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’967.84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.96 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 15.66 Prozent auf 35.46 USD), Coherent (+ 9.22 Prozent auf 425.48 USD), Corning (+ 7.65 Prozent auf 209.83 USD), Vertiv (+ 7.48 Prozent auf 357.96 USD) und Micron Technology (+ 6.82 Prozent auf 1’211.38 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Robert Half (-7.85 Prozent auf 29.11 USD), Advance Auto Parts (-7.79 Prozent auf 55.42 USD), Moderna (-7.22 Prozent auf 59.35 USD), Palantir (-6.98 Prozent auf 119.50 USD) und VeriSign (-6.40 Prozent auf 247.69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35’675’008 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.452 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch